「Snow Man」の目黒蓮（28）が16日に都内で行われた「『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコール」に出席した。ブラックコーデに合わせて身につけたジュエリーは、仕事仲間で友人でもある同ブランドのスタッフから提案を受けたものだという。「日本語でいう“コツコツ”。“君がこれまでコツコツしてきたような精神と通ずるものがあるからつけてみたら”と言ってくださった」と経緯を説明。