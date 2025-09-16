熊本県内で最高齢となる112歳の女性の元を木村知事が訪れ、長寿を祝いました。 【写真を見る】熊本県内最高齢112歳松粼三保さんを知事が表敬性格はマイペース、せんべいや甘いものが好き 熊本市の介護施設で暮らす112歳の松崎三保（まつざき・みほ）さんは、1913年（大正2年）4月18日生まれで、大正・昭和・平成・令和の4つの時代を経験してきました。 木村知事は松崎さんに「素敵な装いです。おめでとうござい