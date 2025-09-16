「大渦大賞・Ｇ１」（１６日、鳴門）菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が奮起する。予選最終日の４日目７Ｒは４コースまくりから首位争いを制して１着。１号艇で迎えた１２Ｒを勝てば準優の１号艇が手に入る計算だったが、よもやの６番手Ｓで結果は４着。「起こしや出足は良かったけどＳをつかめていなかった。まさかあんなに遅いとは思わなかった」と悔しさをにじませた。準優１２Ｒは３号艇となった。「枠番を踏まえ