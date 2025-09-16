自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題のお笑いタレント・ヒロシが披露した手料理に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“ホテルみたい”と話題の自宅&具材豊富な手料理所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の写真をInstagramで公開してきたヒロシ。ファンからは、「めっちゃおしゃれですね！ホテルみたいです」「ステキな大人