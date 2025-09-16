Image: ZOOM ZOOM（ズーム）がミュージシャン、さらにはストリーミングやポッドキャスト配信者に向けて、コンパクトサイズの12chミキサー＆レコーダー「LiveTrak L6max」を発売します。豊富な入力系統 Image: ZOOM 前機種のLiveTrak L6から進化したポイントは、新たに2系統のマイクプリを追加し、最大4本の