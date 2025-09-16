１５日に行われた陸上の世界選手権東京大会の男子３０００メートル障害で８位入賞した三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が１６日、東京都内でトークショーに参加し、金メダルに輝いたジョーディー・ビーミッシュ（ニュージーランド）と前夜の熱戦を振り返った。トークショーは、２人が契約するスポーツブランド「Ｏｎ」が主催した。決勝のレースは残り２００メートルで三浦が３位に浮上したが、最後の障害を越えた直後に他の選手との接