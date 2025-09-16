バリトン歌手で東京芸術大名誉教授の直野資（なおの・たすく）氏が１５日、敗血症で死去した。８０歳。告別式は近親者で行う。喪主は妻、景子さん。石川県出身。東京芸術大卒業後、イタリア留学を経てオペラデビュー。二期会に所属し、「蝶々（ちょうちょう）夫人」のシャープレス役など多くのイタリアオペラで重要な役を演じた。また、同大や昭和音楽大で後進を指導した。