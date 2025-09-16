5回の第3打席で今季22本目の二塁打【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。5回の第3打席で今季22本目の二塁打を放ち、その後の犠飛につなげた。外角球に体勢を崩されながらの見事な一打。LA実況も“異能”ぶりに称賛を送った。2-1で迎えた5回だった。1死一塁の場面で左腕レンジャー・スアレス