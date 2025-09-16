頑張りすぎず手抜きに見えない……。そんな、絶妙なバランスで、こなれ見えするコーデを目指したいなら、【グローバルワーク】の「羽織りアイテム」を取り入れてみて。「シャツなのにきれいめにジャケットほどかっちりしてなくて良い」とスタッフさんもおすすめするアイテムは、サッと羽織りやすく簡単にデイリーコーデを格上げできそう。夏 → 秋のシフトコーデにも活躍しそうな注目の羽織り