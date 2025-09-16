政治団体「再生の道」の石丸伸二代表（43）が16日、都内で会見を実施。新代表に現役の京都大学・大学院生の奥村光貴氏（25）が選ばれたことを発表し、自身の今後についても語った。 【写真】新代表に決まった奥村光貴氏とガッチリ握手を交わす石丸伸二氏 石丸氏に関しては、8月の会見で「再生の道」代表の座を退任することを発表。退任について「昨年（2024年）12月にも言及していますが、『代表は早ければ選挙の前、遅くと