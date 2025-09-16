9月9日、映画『宝島』の東京プレミアが開催された。主演の妻夫木聡（44）や広瀬すず（27）ら人気俳優が集結したが、なかでも注目を集めたのは窪田正孝（37）。話題になったのは彼の“激痩せ姿”だ。この日の窪田は上下黒のスーツで登場。“ぱっつん前髪”に襟足を長く伸ばしたヘアスタイルも個性が光っていたが、目元や首筋の痩せ方が印象的だった。目はくぼみ、頬はこけているようにも見える。ジャケットから覗く首は筋張っている