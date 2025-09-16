ＴＢＳの出水麻衣アナウンサーがキャスターとして１６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）に出演。開催中の世界陸上男子１１０メートル障害準決勝に出場する昨年のパリ五輪５位入賞・村竹ラシッド（ＪＡＬ）に熱い期待を寄せた。１５日の予選を通過した村竹に事前インタビューした出水アナは「私も取材させてもらいましたけど『周りの強い選手たちに飲まれなくなったのが今年一番の収穫だ』と言