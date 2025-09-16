西野カナが、全国アリーナツアーの追加公演を収録した映像作品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を、11月19日に発売することが決定した。【画像】2つのハートをデザイン『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』完全生産限定盤ジャケット同作に収められるのは、今年4月から6月にかけて開催された全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演より、埼玉・さい