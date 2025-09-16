ふるさと納税のポイント付与の禁止をめぐり楽天グループが国を訴えた裁判で、国側は争う姿勢を示しました。ふるさと納税をめぐっては、ポイント還元競争が過熱しているとして、総務省が、ポイントを付与する仲介サイトを通じた寄付の募集について、来月から禁止することを告示しています。これに対し楽天グループは、過剰な規制を課すもので総務大臣の裁量権を逸脱しているとして、告示の無効確認を求めてことし7月、国を提訴して