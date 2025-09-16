ボートレース江戸川の5日間シリーズ（得点率制）は16日、予選3日目が行われた。野村誠（39＝群馬）は1号艇、イン戦の5R。コンマ11のスタートを決めていたが、4カドから捲ってきた加藤優弥に応戦。好展開を捉えた5コースの杉田篤光が捲り差しで1着。野村は2着惜敗に終わった。レース後は「4番（加藤）が見えなかった。それに少しペラを叩いたけど合っていなかった。回ってなくて、進む感じが重かったですね」と淡々と振り返っ