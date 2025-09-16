乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。X（旧ツイッター）では「久保ちゃん」「#久保史緒里」「久保さん」などの関連ワードがトレンド入りした。「久保ちゃん遂にか、、、ブログ、涙なしでは見られないな」「彩ちゃんを可愛がり、先輩として立派な後ろ姿で引っ張って、久保史緒