9月16日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、妻夫木聡がVTR出演。主演を務めた映画撮影について振り返った。【関連】妻夫木聡、妻には内緒の“10万超え”こだわりアイテム「さすがに言ってないです」番組では今回、戦後の沖縄でアメリカ軍基地から食料や生活用品を奪って住民に分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれた若者たちの20年を描いた映画『宝島』（9月19日公開）に出演した妻夫木と広瀬すずにインタビューを実施。この中で