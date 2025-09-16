北陸地方では17日と22日頃から、かなりの高温になるとして、新潟地方気象台が注意を呼びかけています。16日発表の早期天候情報によりますと、北陸地方の向こう2週間は、暖かい空気が流れ込みやすいため気温が高く、17日と22日頃からの5日間の平均気温は平年より2.2℃以上高くなる見込みです。熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。また農作物や家畜の管理などにも注意が必要です。17日の県内は、前