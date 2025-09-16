一時は今夏の退団説も出ていたが、バルセロナMFフェルミン・ロペスに迷いはなかったようだ。フェルミンの心はバルセロナにあり、慣れ親しんだクラブで戦い続ける道を選んだ。そのフェルミンは14日に行われたラ・リーガ第4節バレンシア戦で攻撃的MFの位置に入り、2ゴールを記録。チームの6-0大勝に貢献した。トップ下の位置にはハフィーニャ、ダニ・オルモら他にも実力者がいるが、フェルミンも世代別スペイン代表で結果を残してき