「誰？」と思った人もいるかもしれない。先日行われたセリエA第3節のユヴェントスVSインテル戦にて、ユヴェントスの決勝ゴールとなる4点目を決めたのは19歳の若きMFだった。インテルのゴールをぶち破る強烈なミドルシュートを決めたのは、19歳のモンテネグロ人MFヴァシリエ・アジッチだ。昨年に母国のブドゥチノスト・ボドゴリツァからユヴェントスのセカンドチームに加入した若き逸材で、昨季もリーグ戦6試合に出場している。しか