1億ポンドを超える移籍金で加入したこともあり、リヴァプールMFフロリアン・ヴィルツにはかなりのプレッシャーがかかっていることだろう。13日にはプレミアリーグ第4節でバーンリーを1-0で撃破し、これでチームは開幕から4連勝だ。しかし、先発出場を続けるヴィルツはまだ0ゴール0アシストだ。まだチームメイトと連携を深めている段階ではあるが、この状態が続く場合は指揮官アルネ・スロットに非情の決断が求められる時がくるだろ