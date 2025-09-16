Spotifyは、スマホ向けの無料プランを大幅にリニューアルした。 リニューアルによって、無料プランでもアーティストページやプレイリストから、好みの楽曲を直接選び再生できるようになった。 また、検索した曲もすぐ再生できるようになり、シャッフルや待ち時間が不要になる。 友人などから送られた共有リンクも、無料プランユーザーは直接、再生できるようになる。