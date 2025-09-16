◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ロッテ(16日、京セラドーム)直近5試合でホームラン2本と好調のオリックス・西野真弘選手が先制の第7号2ランを放ちました。3位・オリックスは現在4連敗中。CS進出へ連敗を止めたい中、ホームランが飛び出したのは2回。杉本裕太郎選手がヒットを放ち、ノーアウト1塁で西野選手に打席が回ります。ロッテの先発・木村優人投手が投じた高めのストレートを振り抜くと、打球はライトスタンドへ突き刺さる