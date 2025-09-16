これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。 17日(水)未明からは、急な強い雨や落雷・突風にご注意ください。 ◆17日(水)の天気 上・中越は、昼ごろから雨雲のかかるところがあるでしょう。 下越と佐渡は断続的に雨で、局地的にはカミナリを伴った激しい雨が降りそうです。 ◆17日(水)の降水確率 午前は下越と佐渡で50%以上、午後は各地で50%以上と高くなってい