ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は3日目を終えた。3日目連勝を決めた宇留田翔平（28＝三重）が、予選3日間を終えた時点で得点率トップに立った。初日からオール2連対と安定感抜群の走りを見せている。「足はバランスが取れて中堅上位だと思う。日々、気象条件が変わるのでペラでしっかりと回転調整をしていきたい」3日目前半2Rは1枠の中野孝二が病気で欠場となり、2枠でインが手に入るツ