テレビ朝日の田中萌アナウンサーが１６日に自身のＳＮＳを更新し、大阪・関西万博を訪れた様子を公開した。田中アナはインスタグラムに「大阪・関西万博母と妹と万博へ終盤で平日でもかなり混み合っていましたが２ヶ月前予約と当日予約のほかに比較的待ち時間の短いパビリオンを中心に１０ヶ所以上まわれたので満足です外からパビリオン見るだけでも楽しかった」と書き出し、ノースリーブを着たラフな姿で万博を楽