バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が16日放送のテレビ朝日「プラチナファミリー&火曜の良純孝太郎合体SP“大豪邸&富士山"完全版」（後6・00）に出演。旅行中のハプニングを振り返った。オープニングで高嶋は近況について、夏休みを1カ月取得していたと告白。その間、同番組のロケも兼ねてフランス・パリを訪れたことを明かした。すると進行の「オリエンタルラジオ」藤森慎吾が「なんかパリのネットニュースにな