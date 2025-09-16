豊昇龍（右）が上手投げで伯桜鵬を下す＝両国国技館大相撲秋場所3日目（16日・両国国技館）両横綱が初日から3連勝とした。大の里は阿炎を豪快に押し倒し、豊昇龍は伯桜鵬を上手投げで退けた。大関琴桜は新小結安青錦に押し出されて初黒星。安青錦は2勝目。関脇勢は大関昇進に挑む若隆景が玉鷲に押し出されて早くも2敗目を喫し、霧島は熱海富士を寄り切って3連勝。小結高安は王鵬に突き落とされて3連敗となった。勝ちっ放しは