トークイベントに出席し、握手する男子3000メートル障害の三浦龍司（左）とジョーディ・ビーミッシュ＝16日、東京都内陸上の世界選手権東京大会の男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司（SUBARU）がレースから一夜明けた16日、東京都内で金メダリストのジョーディ・ビーミッシュ（ニュージーランド）とのトークイベントに出席し「（自分も）五輪や世界陸上で金メダルを取るのが間違いなく最大の目標になる」と決意を