【モデルプレス＝2025/09/16】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが9月16日、自身のInstagramを更新。子どもたちと夏休みを満喫する姿を披露した。【写真】MAX・REINA、子ども3人の夏休み満喫ショット◆MAX REINA、子どもたちと釣り体験満喫REINAは「中学時代の仲間たち 同級生集合〜！！」とつづり、中学時代の同級生と子どもたちと釣り体験をしたことを明かした。「３人とも夢中になって釣りを楽しみ【タマン】と言うお魚を釣り