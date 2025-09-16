NMIXXが初のフルアルバムリリースを前に、多彩なカムバックプロモーションを展開する。【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”NMIXXは10月13日に1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースし、カムバックする。所属事務所JYPエンターテインメントは9月16日午前0時、NMIXXの公式SNSにティザー日程を記載したプロモーションスケジューラーを公開し、期待感を高めた。スケジューラーによると、24日にトラックリスト