現役高校生が、数日間の旅を通して運命の恋を探す恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（通称『今日好き』）。2017年に放送を開始し、現在75シーズンが放送決定している大人気恋愛リアリティーショーシリーズです。高校生だからこそ織り成せる真っすぐな恋愛模様に、同世代の10代のみならず、大人でもハマる人が続出中！ 恋愛リアリティーショー視聴遍歴は『あいのり』で止まっていた編集部担当スタッフでしたが、