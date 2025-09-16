◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人6-3西武(16日、カーミニーク)イースタン・リーグ首位の巨人2軍は2位の西武2軍との直接対決に勝利し、2年ぶり29度目の優勝を果たしました。試合は、同点で迎えた7回に荒巻悠選手の3号2ランで勝ち越しますが、8回に追いつかれて延長戦に突入します。それでも延長10回に佐々木俊輔選手のタイムリーなどで3点を勝ち越し、そのまま逃げ切りました。桑田真澄2軍監督体制2年目を迎えた今季。8月27日の楽