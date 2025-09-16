テレビアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 の放送を記念して、JR東海「推し旅」による東海道新幹線の車内でコンテンツが楽しめるタイアップキャンペーン「『わくわく列車』で出発！」が10月17日〜12月16日に実施される。【画像】かわいい！車掌姿のアーニャ＆ボンドのアクリルスタンド期間中、東海道新幹線の車内にて、キャンペーンサイトにアクセスすると、Voice付き「ARフォト」、Voice付き「まちがい探しゲーム」、タイアップ限