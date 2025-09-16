世界新体操選手権大会の団体総合で日本代表の初優勝に貢献した松本市の高校2年生、花村夏実選手に県スポーツ栄誉賞が贈られました。優勝の秘訣は「チームワーク」です。「おめでとうございます」満面の笑顔で阿部知事から賞状を受け取った花村選手。新体操の日本代表、フェアリージャパンのメンバーで、松本市の松本国際高校に通う2年生です。８月、ブラジルで開かれた世界選手権・団体総合ではリボ