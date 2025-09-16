ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は3日目を終えた。地元広島支部の津田陸翔（24）が3日目の2走をカド捲りとイン速攻で連勝。初日から4着が3本続いたが、2日目後半から3連勝と見事に巻き返した。「最初と比べたら全然違う足になっていますよ。本体整備ですごく良くなっている。特に行き足がいいですね」3日目後半11Rのイン戦は「いい人が2人（原田才一郎、金田智博）いて、かなり圧を感じ