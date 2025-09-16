全国各地でクマの目撃や被害が相次いでいる。北海道では上ノ国町で道路脇で草を食べるクマが撮影され、三笠市では住宅にクマが侵入した。一方、富山・立山室堂では遊歩道で観光客の前をクマが横切る姿が確認され、岩手・雫石町では釣り人が親子グマに襲われた。各地で警戒が強まっている。道路を歩くクマ…ガードレールくぐって草食べる道路脇の草むらで動く影。北海道・上ノ国町で撮影されたクマだ。15日午後0時半すぎ、近くを車