韓国の旧統一教会は、韓鶴子総裁があす、特別検察官に出頭すると明らかにしました。韓総裁は前政権との癒着疑惑がもたれています。旧統一教会の韓総裁をめぐっては、尹錫悦前大統領と親しい国会議員に教団への支援を要請し、不正に政治資金を提供した疑惑や、尹氏の妻・金建希被告にネックレスなどを贈り、教団の事業に便宜を図るよう依頼した疑惑がもたれています。特別検察官はこれまでに3度にわたって韓総裁に出頭要請をしてい