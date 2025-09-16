女優の小雪（48）が16日に都内で行われた「『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコール」に出席した。ベージュのドレスにゴールドを基調としたジュエリーを身にまとい登場。右手につけた45カラットのダイヤモンドの指輪を紹介し、「45カラットもあって、とてもブルガリらしいと思います」とほほえんだ。141年という同ブランドの歴史を発信する場に立ち「うれしく思います」と笑顔。17日から