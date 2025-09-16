【ワシントン＝阿部真司、リオデジャネイロ＝大月美佳】米国のトランプ大統領は１５日、自身のＳＮＳに、カリブ海の公海上で米国に向かっていた「麻薬密輸船」を同日朝に攻撃し、３人を殺害したと投稿した。トランプ政権は麻薬対策を理由にカリブ海に軍艦を派遣しており、攻撃を公表したのは２度目となる。トランプ氏は、船を運航していたのはベネズエラのギャング組織だとして、「米国の国家安全保障に対する脅威だ」と攻撃を