お笑いコンビ・ジャングルポケットが１６日、都内で行われたスポーツと資産形成の関係性を明らかにするイベント「体づくりと資産形成を学ぼう！ＲＥＮＯＳＹ親子ランニング教室」に、男子マラソンでパリ五輪代表の大迫傑選手と出席した。登壇者全員が結婚していることを踏まえ「お金の管理について家庭でのルールはあるか」というトークが展開された。妻がモデルでタレントの近藤千尋であるジャンポケの太田博久は、「うちは