動きが活発化している自民党総裁選。16日、小泉進次郎農水相（44）がカメラの前で、ポスト石破を決める総裁選に出馬する意向を表明しました。小泉農水相：これから正式な表明に向けて、関係者また陣営の皆さんと一つ一つ積み上げていきたい。小泉農水相の出馬を意向する表明から約2時間半後の午後1時、“コバホーク”こと小林鷹之元経済安全保相（50）が民党総裁選への出馬を正式に表明し、「「新しい世代がもっともっと前面に出て