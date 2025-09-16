中島健人（31）が16日、東京・新国立美術館で行われた、展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコールに登壇した。イタリア発祥のラグジュアリーブランド「ブルガリ」のブローチや指輪を身につけ登場。「ブラックのスーツで決めさせていただきました。ブローチもいろんな宝石が入ったブーケを表しているようなアイテム。今日はいつもより少し自信がある状態で皆さまの目の前にいられている」とほ