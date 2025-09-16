マニュライフ生命保険は2025年9月10日、マニュライフ・グループがアジアの9つの国・地域の9034人を対象に実施した「アジア・ケア・サーベイ 2025（アジア健康長寿調査）」の日本における調査結果を発表した。日本、望ましいと考える寿命は平均73歳今回の調査は、人生100年時代における生活者の健康・経済・心理面に関する実態を明らかにし、将来の資金計画や生活設計に向けた、より良い選択のヒントを得ることを目的とした。調査で