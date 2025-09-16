サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージの第１節で、メルボルン・シティ（オーストラリア）と敵地で対戦。２−０で快勝を収めた。ACLEのレギュレーションは、12クラブずつのリーグステージを東西に分かれて戦い（異なる８クラブとホーム４試合、アウェー４試合ずつ対戦）、各リーグ上位８クラブがノックアウトステージに進出する。初戦のスタメンには、GK大迫敬介、DF荒