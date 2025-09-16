弥彦小学校の3年生が、農家の仕事を学ぶ授業でブドウの収穫を体験しました。ブドウの収穫体験は毎年実施されていて、今年は3年生45人が参加しました。 16日は、糖度が高く粒が大きいのが特徴の「ロザリオビアンコ」を収穫しました。ブドウに傘をつけるなどして暑さ対策に取り組み、今年の出来は上々だということです。 ■児童 「たのしかった。」 「私の顔よりちょっと大きい。」 「農家が機械を使っているのがすごかった