県内の70代の男性が、約1400万円をだまし取られるSNSを活用した詐欺事件です。犯行で使われたのは、インスタグラム。「女性を紹介するというサイト」でした。県警が、注意を呼び掛けています。被害に遭ったのは、県内の70代の男性です。県警によりますと、男性は25年7月下旬に、SNSのインスタグラムに投稿されていた、女性を紹介するというサイトにアクセスしたところ、「ゆみ」と名乗る人物から、サイトの会員になるようダ