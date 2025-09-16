県警の警察官5人が「賭けマージャン」を複数回したとして、書類送検されていたことがわかりました。 書類送検されたのは、県警本部と、県南・県央・県北地区の警察署に所属する30代～50代の男性警察官5人です。 5人は、おととし1月頃からことし1月頃までの間、長崎市内のマージャン店で10回以上現金を賭けてマージャンをした疑いがもたれています。 1人が上司に報告したことから発覚し、今月