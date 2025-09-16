西武ホールディングス（ＨＤ）傘下の西武・プリンスホテルズワールドワイドは１６日、米国を中心に「エースホテル」を展開する運営会社を買収すると発表した。今月中に全株式を最大９０００万ドル（約１３２億円）で取得する。西武ＨＤは、若者らに人気のあるエースホテルのノウハウを取り込み、事業強化を図る。エースホテルは、１９９９年に米シアトルで創業した。アートや音楽をテーマにした室内のデザインが特徴で、若者ら