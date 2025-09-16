宇宙に大量に存在するが正体が分かっていないダークマター（暗黒物質）の質量を特定する手がかりをコンピューターのシミュレーションで明らかにしたと、筑波大や東京大のチームが16日付英科学誌に発表した。初期宇宙に漂っていた水素原子から放たれた微弱な電波を観測できれば、その強度の変動から導き出せるという。暗黒物質は、宇宙に通常の物質の5倍程度存在する。正体が分かると、宇宙で天体が生まれ、大きな銀河ができて